Mit dem Programmabend der Bläserjugend am Samstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle beginnt in Riedböhringen die Dorffasnet. Das Motto des Abends lautet „Zirkus“. Durch die Katzenmusik werden die Riedböhringer am Schmotzigen Donnerstag, 20. Februar, ab 6 Uhr geweckt. Anschließend ist gegen 7 Uhr im Gasthaus Hirschen ein Katerfrühstück für alle Teilnehmer durch die Bergli Hexen. Um 9.15 Uhr werden die Schüler- und Kindergartenkinder befreit und gegen 11 Uhr ist die Rathausbefreiung vorgesehen.

Der Narrenbaum wird um 14.11 Uhr aufgestellt und um 19.30 Uhr beginnt der närrische Programmabend der Landfrauen in der Mehrzweckhalle. Zum närrischen Frühstück ins Schützenhaus lädt der Schützenverein Riedböhringen am Freitag: 21. Februar, um 9.30 Uhr ein und der Umzug zum Schützenhaus startet um 11 Uhr am alten Milch-Häuschen. Die Riedböhringer Fasnetgruppen nehmen am Sonntag, 23. Februar, um 13.30 Uhr am Fasnachtsumzug der Narrengesellschaft Blumberg teil.

Am Rosenmontag, 24. Februar, beginnt um 14.11 Uhr der Umzugs im Ort, anschließend ist närrisches Treiben mit den Bergli-Hexen in der Mehrzweckhalle. Um 19.11 Uhr ist der Hemdglonkerumzug und um 20 Uhr närrisches Treiben im Wilden Sack der Mehrzweckhalle mit dem Narrenrat. Das Motto des Abends lautet: „Tutti Frutti“. Kinderumzug mit anschließendem Preiskostümball durch den Narrenrat in der Mehrzweckhalle ist am Dienstag: 25. Februar, um 14 Uhr. Preisverteilung und Narrenbaumversteigerung ist etwa um 16.30 Uhr. Der Fasnetfunken wird am Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr entzündet.