von Birgit Greif

Zu Beginn des Sommerfestes des Musikvereins Riedböhringen fanden sich zehn Mannschaften hinter der Mehrzweckhalle ein, um dort die Dorfolympiade auszutragen. Bei der ersten Aufgabe musste ein Pfahl an einem Seil im Slalom um Flaschen gezogen werden. Dann setzte ein heftiger Gewitterregen ein.

Für die Feuerwehr stapelt Christian Mollard (links) Klopapierrollen. Parallel dazu ist der TTC am Werk. | Bild: Birgit Greif

Der Musikverein war für diesen Notfall gut gerüstet. Die Mitglieder hatten nicht nur vor der Halle Bühne, Tische und Bänke aufgestellt, sondern auch in der Mehrzweckhalle. So wurde die Dorfolympiade kurzerhand von den Organisatoren in die Mehrzweckhalle verlegt. Dort mussten die Wettkämpfer bei der zweiten Disziplin einen Turm mit Klopapierrollen bauen.

Das klingt einfach, ist es aber nicht, wenn man das mit Hilfe von Latten mit fast zwei Metern Länge machen muss. Letztendlich lag der Rekord bei 15 gestapelten Rollen. Die nächste Aufgabe hatte es ebenfalls in sich, gefragt waren Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl. Eine Holzplatte hing waagrecht an einem Seil. Nun mussten die Mannschaften Flaschen auf die Platte stellen. Dafür standen ihnen verschieden befüllte Flaschen zur Verfügung. Und schon eine Flasche brachte die quadratische Platte in Schieflage, die mit einer nächsten Flasche ausbalanciert werden musste. Die Aufgaben machten Zuschauern wie Akteuren eine Menge Spaß.

Tobias Fricker stellt mit viel Fingerspitzengefühl eine Flasche auf die Platte. Im Hintergrund zittert sein Team der Feuerwehr mit. | Bild: Birgit Greif

Nach der Siegerehrung der Olympiade sorgte dann ein „zusammen gewürfelter Haufen“ – wie sie sich selbst nannten – für beste Stimmung in der Halle. Die Aktiven kamen von sechs verschiedenen Musikvereinen aus dem Hegau sowie vier Musiker vom Musikverein Riedböhringen. Diese Formation entstand eigens für diesen Abend und zeigte wieder einmal, wie Musik verbindet. Danach sorgte die Porschemusik aus Behla für Stimmung.

Das Team des VfL holte sich bei der Dorfolympiade den Pokal. | Bild: Birgit Greif

Am Sonntag wurde dann noch einmal zum kulinarischen Angebot Blasmusik geboten. Es spielte der Musikverein Behla zum Frühschoppen, nachmittags folgten der Musikverein Sumpfohren und der Musikverein Nimburg-Bottingen. Den Abschluss bestritt dann die Jugendkapelle Fürstenberg-Riedböhringen.

Die gute Laune ließen sich der Musikverein und seine Gäste vom Wetter nicht verderben. Zur Mittagszeit war es in und vor der Halle voll.