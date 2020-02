von Susanne Freitag

Riedböhringen – Sehr gut besucht war die „Erste Gmond“ in Riedböhringen am Mittwochabend im Rathaus. Neben Ortsvorsteher Gerhard Fricker waren auch die neu gewählten Ortschafträte sowie Bürgermeister Markus Keller anwesend. Mit seinem Rückblick schilderte Fricker, was 2019 alles realisiert wurde. So war die Erneuerung des Spielplatzes hinter der Mehrzweckhalle ein großer Punkt auf der Liste.

Mit etwas mehr als 60 000 Euro, wovon 30 000 von der Stadt kamen und der Rest über Spenden finanziert wurde, war der Spielplatz nicht nur finanziell ein Großprojekt für den Ort. Ohne die 18 freiwilligen Helfer, die mehr als 130 Stunden Arbeit leisteten, wäre dies nicht möglich gewesen, so Gerhard Fricker.

Der Spielplatz passt in seinem Erscheinungsbild hervorragend in die Landschaft, bei der Erneuerung wurden natürliche Materialien verwendet. Allerdings gibt es für die Kleinkinder bis zwei Jahren weniger Spielmöglichkeiten. Dies soll aber noch durch Anschaffung eines entsprechenden Spielgerätes erweitert werden. Um die Kosten dabei gering zu halten, wird der Ortschaftsrat auf ein entsprechendes Angebot warten.

Die Nachfrage nach Bauplätzen in Riedböhringen ist groß, so Fricker. Derzeit sind Gespräche mit den Grundstücksbesitzern am laufen. Bürgermeister Keller lenkte dabei ein, dass man mit einem Zeitfenster von 1,5 bis zwei Jahren rechnen muss, ehe wieder in Riedböhringen gebaut werden kann. Die Jeisstanne erhielt ein neues Schild und die stark frequentierte Jeisshütte eine neue Umrandung. Hier dankte Fricker den Mittwochsrentnern, die die Hütte wie auch die Bänke in Schuss halten. Generell bringen sich die Bürger stark ins Ortsgeschehen ein. Ein großer Dank ging deshalb an die gesamte Bevölkerung.

Für das Jahr 2020 steht erneut die Sanierung der Mehrzweckhalle auf der Liste. Allerdings erklärte Bürgermeister Markus Keller, dass zuerst die Halle in Riedöschingen saniert werde bevor Riedböhringen dran kommt. Da neben der Halle in Riedböhringen auch das ganze Inventar mittlerweile 47 Jahre alt ist, will Gerhard Fricker prüfen, ob die Bestuhlung und die Tische mit anderen finanziellen Mitteln neu angeschafft werden können.

Ebenfalls dringend nötig ist die Sanierung der Straße „Auf Steinen“. Nach Erkenntnissen des Bürgermeisters ist sie zwar nicht die schlechteste Straße in Blumberg, wohl aber die in Riedböhringen. Zudem möchte der Ortschaftsrat an den drei Einfahrtstraßen in den Ort (Alemannenstraße in beide Richtungen sowie die Kardinal-Bea-Straße) Tempomesstafeln installieren, um die „Raser“ auf ihre Geschwindigkeit aufmerksam zu machen. Auch Bürgermeister Keller nutzte die vielen Besucher, um ein paar städtische Pläne zu erläutern. Neben dem Neubau des Schulcampus stehe bei der Stadt auch die Jugendarbeit im Vordergrund. Dabei sollen auch die Vereine miteinbezogen werden. Die Grundschule habe genügend Schülerzahlen, in Kürze werde wieder eine eigene Schulleitung eingestellt. Nicht nur in Riedböhringen sind „Hundehaufen“ ein wiederkehrendes Problem. Hier sucht man noch nach einer Lösung.