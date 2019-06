von Birgit Greif

Riedböhringen – Das Riedböhringer Doffest findet zum sechsten Mal am Kirchberg zwischen Rathaus und Kirche und auf der Kardinal-Bea-Straße zwischen Alemannenstraße und Belo More statt. Die Bühne steht auf dem Hof des Anwesens Münzer.

Start um 15 Uhr



Am Samstag, 22. Juni, bieten die Landfrauen bereits ab 15 Uhr zur Festeinstimmung Kaffee und Kuchen im Landfrauenraum an. Unter Blasmusikklängen findet um 17 Uhr der Bieranstich statt. Ab 19.30 Uhr unterhält die Band „Surprise“ auf der Bühne. Die Band verfügt über ein großes Repertoire, so dass für jeden musikalischen Geschmack etwas dabei sein wird. Am Sonntagmorgen geht das Fest mit dem Frühschoppen weiter. Dazu spielt der Musikverein Eberfingen.

Ab 14 Uhr finden auf der Bühne Vorführungen statt. Die Trachtengruppe Hondingen sowie die Tanzgruppe „High Definition“ um Linda Gnirß werden Tänze vorführen. Der Kindergarten „Arche Noah“ bietet ab 14 Uhr an der Kirche ein Mitmachprogramm für Kinder an. Mit einer weiteren Band auf der Bühne wird das Fest dann ausklingen.

Reise durch Europa

„Eine kulinarische Reise durch Europa“ ist das Motto, das von den Vereinen immer hervorragend umgesetzt wird. Die Berglihexen bieten in ihrem Zelt Griechisches an. In der Hütte des Schützenvereins gibt es deutsche Küche. Auf dem Rathausplatz ist der Narrenrat mit seinem Weinstand und den ungarischen Häppchen sowie der Musikverein mit italienischen Spezialitäten zu finden. Die Landfrauen richten ihren Landfrauenraum als österreichisches Kaffeehaus ein.

Die Sänger vom Männergesangverein „Frohsinn“ Riedböhringen haben einen neuen Standort. Waren sie bisher immer in Münzers Scheune hinter der Bühne, nehmen sie nun den Platz unterhalb der Bühne auf dem Hof des Anwesens Greif ein. Dort bieten sie Leckeres aus Frankreich an. Der VfL Riedböhringen als Vertreter von Norwegen verfeinert das kulinarische Angebot mit Fisch. Zudem haben sie einen Bierstand gegenüber der Bühne.

Ab Mittwoch, 19. Juni um 17 Uhr bis Montag, 24. Juni um ca. 19 Uhr wird die Festmeile für den Verkehr gesperrt sein.

