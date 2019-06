von Birgit Greif

Das sechste Riedböhringer Dorffest wurde offiziell mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Markus Keller eröffnet. Die Vereinsvertreter waren mit dabei und stießen auf ein gutes Gelingen an. Dazu spielten die Riedböhringer Billibuckmusikanten. Schon vor dem Bieranstich füllte sich die österreichische Kaffeestube der Landfrauen, in der sich die Gäste auf das Riedböhringer Großereignis einstimmten.

Obwohl das Wetter am Samstag nicht am besten war, kamen viele Besucher, um sich auf die kulinarische Reise durch Europa zu begeben. Ob Schweinshaxe, Gyros, Fisch, Pizza oder Flammkuchen, es war für jeden Geschmack etwas dabei und viele Gäste wechselten immer wieder ihren Standort, um so viel wie möglich von den vielen Köstlichkeiten probieren zu können. Immer wieder war zu hören: „Das Fest ist eigentlich zu kurz. Man schafft es nicht, überall anzukehren.“

Am Abend spielte auf der Bühne die Cover-Rock-Band Surprise. Gekonnt spielten sie Hits aus den 80ern und ließen damit die Zuhörer in Nostalgie schwelgen. Die junge Generation fand sich im Discozelt des VfL ein und machte dort Party. Auch an den diversen Bier-, Wein-, Likör- und Cocktailständen herrschte großer Andrang. So wurde am Dorffest bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Die kleinen Gäste nutzten die Mauer als Logenplatz und verfolgten so interessiert in erster Reihe die Vorführungen auf der Bühne. | Bild: Birgit Greif

Am Sonntagmorgen ging das Fest mit dem Frühschoppenkonzert des Musikverein Eberfingen weiter, der für gute Unterhaltung sorgte. Das Wetter wurde zunehmend besser, und so füllten sich zum Mittagessen die Zelte und Lauben. Die Organisatoren reagierten sofort und stellten weitere Tische und Bänke auf. Und wieder lockten die Vereine mit ihrem vielfältigen kulinarischen Angeboten.

Für die kleinen Besucher stand neben dem VfL–Zelt eine Hüpfburg und verschiedene Spielgeräte standen parat, an denen sie sich die Kleinen austoben konnten. Zwischen Kirche und Pfarrhaus hatten sich die Erzieherinnen des Kindergarten Arche Noah platziert. Dort konnten die Kinder unter fachmännischer Anleitung nach Herzenslust basteln. Auf der Bühne gab es am Mittag einige Tanzeinlagen. Die Trachtengruppe Hondingen tanzte zu volkstümlichen Weisen.

Auf moderne Rhythmen tanzte anschließen die Tanzgruppe „High Definition“ um Linda Gnirß. Zum Ausklang des gelungenen Festes spielte die Band „Rangeless unplugged“.