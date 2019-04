von Birgit Greif

Reges Treiben herrschte am Samstagmorgen in Riedböhringen auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle. Ortsvorsteher Gerhard Fricker hatte zur "Dorfputzete" eingeladen. Fleißige Helfer (Bild), mit Fahrzeugen und Eimern ausgerüstet, fanden sich ein, um die Gemarkung Riedböhringen von Müll zu säubern. Die Reinemacher wurden in Gruppen aufgeteilt und bekamen Routen zugeteilt. Im Anschluss an die Aktion wurde gegrillt. Parallel dazu waren die Mitglieder des VfL Riedböhringen ebenfalls mit Traktoren und Anhängern unterwegs, um im Dorf Schrott zu sammeln. Bild: Birgit Greif