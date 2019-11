Petra Wölfle ist wieder Elternbeiratsvorsitzende der Realschule Schule. In der konstituierenden Sitzung der Elternvertreterinnen und Elternvertreter der Blumberger Realschule am 24. Oktober wurde Wölfle in ihrem Amt einstimmig bestätigt, teilt Rektor Sven Dorn mit. Für Wölfle beginnt ihre dritte Amtsperiode, sie war bisher auch Gesamtelternbeiratsvorsitzende.

Ihre Stellvertreterin ist, wie auch im vergangenen Schuljahr, Susanne Weh. Zur Schriftführerin wurde Beate Buhl gewählt. In die Schulkonferenz wählten die Eltern folgende Mitglieder: Christian Schneider, Melanie Semler und Elke Waimer; als Stellvertreter wurden Hülya Yayla, Sabine Knöpfle und Susanne Weh gewählt.