Beim Hallenfußball-Turnier des Obeschulamts hat das Team der Realschule Blumberg das Halbfinale erreicht, teilt Lehrer Cedric Schulze mit. In der Sporthalle des Gymnasiums Am Hoptbühl in Villingen qualifizierte sich die Blumberger als Gruppenzweiter mit jeweils zwei Siegen gegen das Gymnasium Villingen und die Realschule Donaueschingen sowie zwei Niederlagen gegen das Leibniz Gymnasium Rottweil. Es spielten: Clemens Bohrer, Lukas Glaser, Frank Koch, Julian Körber, Benjamin Renholz, Cedric Schulze, Thomas Schultis, Thorsten Stock.