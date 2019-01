Blumberg (blu) Wenn Realschulrektor Egon Bäurer nach Ende dieses Schuljahrs in den Ruhestand geht, wird die Schulleiterstellte mit einiger Sicherheit wieder nahtlos besetzt werden. Das ergab eine Anfrage des SÜDKURIER beim Staatlichen Schulamt in Donaueschingen.

Die Blumberger Rektorenstelle war schon vor einiger Zeit ausgeschrieben. Die Frage, ob es schon Bewerbungen gebe, beantwortete Sabine Rösner, Leiterin des Staatlichen Schulamts so: "Wir werden in das Verfahren gehen." Und in das Verfahren, so erklärte sie, gingen sie nur, wenn sie Bewerbungen hätten. Zuversichtlich zeigt Rösner sich auch hinsichtlich der Besetzung. Wenn es nicht schlecht laufe, würden sie die Stelle zum neuen Schuljahr besetzen können. Mit aktuell 486 Schülerinnen und Schülern, davon rund ein Drittel von auswärts, ist die Realschule Blumbergs größte Schule.

Egon Bäurer ist seit 2003 an der Realschule Blumberg, zunächst als Konrektor unter Schulleiter Rainer Beha, seit 2008 als Schulleiter. Beha war 2008 als Rektor an die Karl-Brachat-Realschule in Villingen-Schwenningen gewechselt.

Egon Bäurer in Blumberg Nachfolger von Rainer Beha

Wie attraktiv die Realschule Blumberg ist, zeigt sich mit Blick auf die Situation im Schwarzwald-Baar-Kreis. Hier sind zum neuen Schuljahr an vier Realschulen die Rektorstellen zu besetzen. Neben Blumberg sind das die Realschule Donaueschingen, wo Rektor Gerhard Laufer in den Ruhestand geht, die Karl-Brachat-Realschule in Villingen, wo nach dem Wechsel von Rektor Rainer Beha an das Schulamt in Freiburg im November 2017 noch kein Nachfolger gefunden wurde, und die Realschule in Triberg.

Noch keine Bewerbungen gibt es für die beiden Rektorstellen an den Blumberger Stadtteil-Grundschulen in Fützen und Riedböhringen. Angelika Sitte, Rektorin der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen, werde die Schulen in Fützen und Riedböhringen weiterhin kommissarisch mitleiten, sagte Schulamtsleiterin Sabine Rösner. In anderen Orten habe sie erfreulicherweise Interessenten auch für Rektorstellen an kleineren Schulen.