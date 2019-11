Die Feuerwehr startete am Sonntagnachmittag einen größeren Einsatz. Kurz nach 14 Uhr schlug ein Rauchmelder in der Singener Straße in Fützen an. Die mit einem größeren Aufgebot anrückende Wehr mit dem Ausrückebereich Süd suchte das Gebäude ab, letztlich stellte sich heraus, dass die Batterie des Rauchmelders defekt war, sagte Kommandant Stefan Band auf Nachfrage.

Für die Blumberger Gesamtwehr war es dieses Jahr schon der 108. Einsatz, sagte Band.