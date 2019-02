von Gernot Suttheimer

Nordhalden (gs) Sind die Randenwölfe Nordhalden/Neuhaus erst losgelassen, geraten sie sofort in einen höchst amüsanten närrischen Taumel. Der erste Programmabend zeichnete sich am Samstagabend in der bunt geschmückten Dorferlebnisscheune durch viel Witz, Geist und anmutige Bewegung aus. Die sonst übliche namentliche Begrüßung von Gästen falle wegen des Datenschutzes aus, erklärten Michael Fischer und Jörg Wiesendorfer von der Narrenzunft.

Nach dem Einmarsch gaben Los Narros ihren Einstand. Renate Holzmann, Anke Lengsfeld, Anita und Karl Heer traten mit Edgar Sauter, Gitarre, in die Fußstapfen der singenden Frauen. Unter dem Motto "Planlos Erster" stellten sie singend unter anderem fest, dass Mausekot auch mal im Roggenbrot schmeckt und dass Zewa nicht immer hilft. Durch das Programm führten wieder die drei "Amigos" Günther Fluk, Volker Reichmann und Andreas Weber mit launischen Gags und witzigen Einfällen.

In drei Episoden schilderten junge Narren, wie die "dunkle Macht" des Internets Nordhalden eroberte. Der Kampf des mutigen "Nordi" zusammen mit dem sprachlosen Yodl gegen den bösen Imperator und seine Helfer scheiterte zunächst, bis Marga Steuer zum Schluss versehentlich das gesamte Internet löschte. Thomas Roßhardt fesselte das Publikum mit seinem schmerzvollen Vortrag über seine Erlebnisse in einer Zahnarztpraxis.

Die jungen Damen begeisterten die gut gelaunten Gäste unter dem Namen "Flying Steps" mit ihrem spritzigen Tanz "Bella Bum". Landvogt Rolf (Raily) Mink ehrte einige Aktive (wir berichten morgen).

Das "Literarische Trio" kam mit dem Thema Manipulation des Gehirns seinem Bildungsauftrag nach. Viel Jubel erntete "Pharmaziereferent" Stefan Fluk für seinen Vortrag über "Nebenwirkungen von Pillen und Zäpfchen". Der junge Mann war zum ersten Mal in der Bütt und überzeugte auf Anhieb durch seinen geistreichen und höchst komischen Beitrag. "Wir geben den Leiden einen Sinn und erfinden neue Krankheiten", betonte er.

Die Ladykracher servierten einen feschen Tanz namens "Party Animals". Der "Lustige Gesangsverein" machte seinem Namen alle Ehre und zeigte dem Leben seine Zähne. Einmal kommt jeder ins Programm, versicherten die gut aufgelegten Herren. Sie besangen zu bekannten Melodien kleine Missgeschicke bekannter Nordhaldener und Neuhauser Mitbürgerinnen und Mitbürger.