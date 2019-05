Von dem Lärm der, wohlgemerkt nur wenigen Motorradraser, die die Strecke als Rennstrecke missbrauchen, leiden nicht nur die Bewohner des Blumberger Teilorts Randen sondern auch von Epfenhofen und zum Teil auch Fützen. „Am schlimmsten ist es bei schönem Wetter abends, am Samstag und am Sonntag“, schildert Marlene Rudolf, die in Epfenhofen viele Jahre die Gastwirtschaft „Zur frohen Einkehr“ betrieb.

Marlene Rudolf aus Epfenhofen Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Unter der Woche sei es abends so um 18 und 19 Uhr, wenn die Motorradfahrer Feierabend hätten, um am Sonntag vor allem am Nachmittag und abends. Sie habe sich auch schon bei der Polizei gemeldet, jedoch gehört, wenn die Polizei kontrolliere, seien die Motorradfahrer schnell wieder weg.

Meinung Randenaufstieg B 314: Die Strecke für Motorräder sperren von Bernhard Lutz Das könnte Sie auch interessieren

Die betreffenden Biker würden schon unten bei Epfenhofen Gas geben beziehungsweise kämen schon sehr schnell an von Fützen kommend. Und wenn diese schwarzen Schafe die Strecke wieder runterfahren würden, würden sie die Abfahrt Epfenhofen nehmen, dort gleich wieder wenden und wieder lautstark nach oben fahren. „Und da geben sie Gas“, was weithin zu hören und deshalb lästig sei. Gerade, wenn man draußen sitzen wolle.

Blumberg Randenaufstieg B 314 bei Blumberg: Die Polizei kontrolliert regelmäßig Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei hat die beliebte Motorradstrecke am Randen auf dem Schirm. Ab Ende Mai laufen konzertierte Aktionen des Polizeipräsidiums Tuttlingen, auch am Randenaufstieg der B 314, sagte der Donaueschinger Revierleiter Thomas Knörr auf Anfrage. Er betonte: „Uns war wichtig, dass auch die Region Randen miteinbezogen wird.“