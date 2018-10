von Conny Hahn

Bei der Herbstprobe der Feuerwehr Hondingen am Samstag war Ralph Gehringer als Gruppenführer im Einsatz. Er kam im ersten Einsatzfahrzeug am Übungsobjekt neben dem Musikhaus an, wo ein Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss angenommen wurde, wie ihm Abteilungskommandant und Einsatzleiter Sebastian Süß vor Ort mitteilte. Oberste Prämisse bei seiner Aufgabe hatte die Rettung der fünf als vermisst gemeldeten Personen unter Einsatz der Atemschutzgeräteträger, während der Trupp des zweiten von den Riedböhringer Feuerwehr-Kameraden ausgeliehenen Fahrzeugs die Wasserversorgung aufbaute und dann bei der Personenrettung unterstützte.

Ralph Gehringer muss als Gruppenführer den Überblick behalten und seine Einsatzkräfte koordinieren. | Bild: Conny Hahn

Da Ralph Gehringer bereits seit seinem 18. Lebensjahr aktives Mitglied der Feuerwehr ist und somit auf gut 30 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, meisterte er seine Aufgabe in gewohnt ruhiger und besonnener Manier mit Bravour. Er erkundete die Lage am Einsatzort, koordinierte die Aufgaben innerhalb seiner Gruppe und war per Sprechfunk im ständigen Austausch mit seinen Einsatzkräften. Schlussendlich war er sehr zufrieden mit der Leistung seiner Gruppenmitglieder, die zügig und ruhig gearbeitet hätten, was auch auf eine regelmäßige und gute Probenarbeit zurückzuführen sei. Der Probeplan sieht zwölf Sollproben im Jahr plus weitere Proben im Ausrückebereich sowie bei anstehenden Neuerungen vor. Natürlich kostet das Ehrenamt Zeit, doch Ralph Gehringer lebt für seine Tätigkeit bei der Feuerwehr und seine Familie steht dabei voll hinter ihm, denn im Ernstfall könne jeder betroffen sein und sei dann froh über qualifizierte Hilfe. Langjährige Erfahrung zahlt sich aus, weshalb der Jugendarbeit ein besonderer Stellenwert zukommt. Die Jugend der Hondinger Feuerwehr probte am Samstagvormittag ebenfalls den Ernstfall anhand eines kleinen Wohnungsbrands mit einer vermissten Person im Brunnenweg.

