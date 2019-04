von SK

Gleich vier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begannen am 1. April ihre Arbeit in der Stadtverwaltung Blumberg, teilt die Stadt mit. Die Runde der neuen Kräfte bilde die Vielfältigkeit der öffentlichen Hand ab, denn die Neueinstellungen wurden in den Bereichen Bauhof, Kindertagesstätte und Panoramabad vorgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Neuer Bauhofleiter stammt aus Riedböhringen

Am markantesten ist die Besetzung der Leitungsstelle im Bauhof. Das Team des Bauhofs ist durch Ralf Knöpfle, der die Leitung des Bauhofes übernahm, und Jürgen Zeller, der als Bauhofmitarbeiter eingestellt wurde, wieder komplett. Der neue Bauhofleiter kommt aus Riedböhringen, teilte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Nachfrage mit, auf die Stelle des Bauhofleiters hatten sich laut Schautzgy Bewerber beworben. Der Vorgänger Michael Gräble, der den ganzen Umzug in das Gewerbegebiet Vogelherd und dort den Umbau der ehemaligen Produktionshalle der Holzbaufirma Fluck geleitet hatte, hatte im Herbst gekündigt und Anfang dieses Jahres eine neue Arbeitsstelle angetreten.

Ferner wird Sabine König als Fachangestellte für Bäderbetrieb die Badegäste im Panoramabad begrüßen können und sich um die Sicherheit und das Wohlergehen kümmern. Des Weiteren war die Leitungsstelle der Kindertagesstätte Stadtzwerge vakant, die durch Janette Vetter wiederbesetzt wurde.