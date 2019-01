von SK

Gegen 2 Uhr wollten die Ganoven mit einem Werkzeug die Eingangstür aufhebeln, um in das Gebäude einzudringen. Eine Reinigungskraft, die zu so früher Stunde bereits ihrer Arbeit nachging, hörte die Aufbruchsgeräusche und begann laut zu schreien – worauf sich die Unbekannten in Richtung Weiherdammstraße aus dem Staub machten. Einer der beiden Einbrecher soll dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen entgegen, Telefon 0771/83783-0).