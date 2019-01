Blumberg vor 1 Stunde

Praktischer Unterricht an der Realschule Blumberg: Carsten Stahl plädiert leidenschaftlich gegen Mobbing

Einen etwas anderern Unterricht erlebten die rund 480 Realschülerinnen und Schüler in Blumberg am Mittwoch. In der Eichbergsporthalle informierte sie ein ehemaliges Mobbing-Opfer aus eigener Erfahrung, was Mobbing bedeutet.