Der langjährige Blumberger FDP-Stadtrat und frühere Ortsverbandsvorsitzende Werner Waimer kann das Geschehen im Thüringer Landtag noch gar nicht fassen. „Ich bin erschüttert“, erklärte er auf Anfrage des SÜDKURIER. Er habe das Ganze die halbe Nacht verfolgt, es habe ihn sehr beschäftigt.

Fragen an Hauptredner Michael Theurer

Natürlich, so Waimer, werde die Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten und das Verhalten der FDP in Thüringen auch beim Politischen Aschermittwoch am 26. Februar in Blumberg zur Sprache kommen. Und zwar vor allem beim Hauptredner, dem FDP-Landesvorsitzenden Michael Theurer. Dass Theurer die Wahl Kemmerichs mit Stimmen der AfD verteidigt hat, wie er am am Donnerstag im SÜDKURIER zitiert wurde, kann Waimer nicht verstehen.

Die Entwicklung im Thüringen kommentiert Werner Waimer so: „Da hat die FDP versagt, genauso wie die CDU versagt hat.“ Scharfe Kritik richtet Waimer an den Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich, der sich mit den Stimmen der FDP als kleinster Fraktion im Landtag, der CDU und der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ. „In dem Moment, wo er gemerkt hat, dass er mit den Stimmen der AfD gewählt wurde, hätte ich erwartet, dass er die Wahl nicht annimmt.“ Und Waimer fügte hinzu: „Es schadet der Demokratie, es schadet der FDP.“ Kemmerichs Politik, so Waimer, sei zum Scheitern verurteilt.