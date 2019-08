von Reiner Baltzer

In ein Dschungel-Camp mit Affenkletterbaum, Hängebrücke über einem Wasserfall, Dschungelhängebrücke, Krokodilfluss, Raubtierfalle und anderen Stationen hatten am Wochenende die Turnerinnen des TSC Blumberg mit Rita Harnest, Karin Eichler, Valerie Bartakova, Franziska Damm, Chiara Häusle, Gaby Butscher, Jaqueline Hewer die Eichberg-Sporthalle verwandelt.

Blumberg TSC Blumberg: Viel Spaß beim Ferienprogramm der Turner

27 Kinder kamen zum Ferienprogramm mit Übernachtung und waren an der vierten Auflage der Turnerveranstaltung dabei. Die Kinder durften sich an den Stationen ihres Dschungels so richtig austoben. Wasserschlacht mit Schnitzeljagd im Freien und Dschungeltänzen in der Halle waren angesagt. Pizzas gehörten zum Abendbrot, bevor es auf die Matten zum Schlafen ging. Am anderen Morgen gab es Frühstück und weiterhin viel Spaß.