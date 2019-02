von Reiner Baltzer

Manuel Müller aus Blumberg muss sich am Fastnachtsdienst vor dem Hochlöblichen Pfetzergericht in Zollhaus verantworten. Am Freitagabend überbrachten ihm Pfetzer-Ehrenzunftmeister Werner Waimer und Zunftmeister Oliver Blank im Beisein zahlreicher Mitglieder die Vorladungsurkunde.

Ehrenzunftmeister Werner Waimer überreicht dem Dlinquenten Manuel Müller die Vorladung vor das Pfetzergericht. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Der Delinquent habe sich am Fastnachtdienstag, um 10.11 Uhr, im angemessenen Häs im Zollhauser Narrennest einzufinden, um sich vor dem Pfetzergericht wegen Zuwiderhandlung gegen den närrischen Allefanz zu verantworten, heißt es auf der Vorladung. Der Physiotherapeut Manuel Müller war total überrascht, als die Pfetzer, angeführt vom Fanfarenzug der Zunft unter der Leitung von Tim Lengsfeld, bei ihm vor der Haustüre aufmarschierten.

Der Delinquent folgt auf SÜDKURIER-Redaktionsleiter Bernhard Lutz, der voriges Jahr die Vorladung erhalten hatte.

Blumberg Zollhauser Pfetzergericht verurteilt SÜDKURIER-Redakteur Bernhard Lutz - Mit Video Das könnte Sie auch interessieren

Seine Ehefrau Yvonne hatte von der Vorladung einen Wink bekommen und somit mit einer genügenden Anzahl inspirierender Getränke und anderen leckeren Sachen vorgesorgt, sehr zur Überraschung des Betroffenen und zur Freude aller Pfetzer. Der Angeklagte ist gespannt, welche spezielle Tat ihm zur Last gelegt wird. Er sei sich keiner Schuld bewusst, beteuerte er.