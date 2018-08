von Birgit Greif

Nach altem Brauch werden am Kirchenfest Maria Himmelfahrt Kräuterbüschel geweiht. Pfarrer a.D. Erwin Roser segnete in den Gottesdiensten in Blumberg und Riedböhringen (Bild) viele, schön geschmückte Büschel. Die verwendeten Kräuter mit ihren Heilkräften sind das Symbol für die Zuwendung Gottes an den Menschen. Mit den Blumen wird die Achtung vor der Schöpfung und den Dank dafür zum Ausdruck gebracht. Am Wochenende werden noch in Riedöschingen und Fützen Kräuterbüschel geweiht.

Bild: Birgit Greif

