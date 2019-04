von Roger Müller

Groß war die Freude bei 16 Nachwuchskickern aus dem Blumberger Raum, für sie stand ein Freestyle Fußball Camp mit Patrick Bäurer auf dem Programm. Von zehn bis 17 Uhr war Programm auf dem Hondinger Sportplatz, bei Kaiserwetter hatten alle viel Spaß.

Ziel war es, dass am Ende des Tages jeder seine eigene kleine Show präsentieren konnte. "Doch auch um ein ganz neues Ballgefühl beziehungsweise Ballkontrolle zu vermitteln sehe ich diesen Tag", so Patrick Bäurer, denn zahlreiche Teilnehmer spielen aktiv in Fußballclubs der Region.

Patrick Bäurer zeigt den Nachwuchskickern das Jonglieren.

Die Nachwuchskicker hatten viel Spaß, wurden zunächst mit Trikot, Trinkflasche und eigenem Ball ausgestattet, und los ging´s. Der Hondinger Freestyle Profi Patrick Bäurer demonstrierte etwas von seinem Können, dann ging es für die Kinder los. Aufgebaut waren neun Stationen, an denen Freestyle-Elemente zu absolvieren waren.

"Wichtig ist mir auch, dass die Kinder ihre eigene Kreativität beim Absolvieren der Stationen zeigen, und ihre eigenen Tricks einbauen", so Bäurer. "Die Freestyle Elemente haben heute klaren Vorrang", betont der Hondinger. Bei so viel Konzentration auf den Ball und die eigenen Körperdisziplin war dann auch noch Zeit, um sich etwas ab zu reagieren, immer wieder konnte vom Elferpunkt aus auf ein Tor geschossen werden, wobei die Geschwindigkeit des Balles gemessen wurde.

Verpflegt wurde die Fußballschar direkt am Fußballplatz, nach sieben Stunden Spiel mit dem runden Leder waren dann auch alle völlig platt. Patrick Bäurer hatte auf alle Fälle viel Spaß mit den Nachwuchskickern, und vielleicht kommt ja nach Bäurer der nächste Freestyle Profi aus der Raumschaft Blumberg.