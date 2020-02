Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 18.15 Uhr, bis zum Montag, 8.15 Uhr, in der Tevesstraße einen geparkten schwarzen Fiat Qubo, teilt die Polizei mit. Mit einem scharfen Gegenstand zerkratzte er am Pkw die komplette rechte Fahrzeugseite. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Blumberg zu wenden, Telefon 07702/4779361.