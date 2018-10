In der Martin-Reinemann-Straße in Blumberg ist am Montag ein Opel Vectra in Flammen aufgegangen, teilt die Polizei mit. Gegen 1.10 Uhr hätten Anwohner den brennenden Pkw gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Blumberg habe den Brand gelöscht. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden sei noch nicht bekannt.

