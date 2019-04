von Reiner Baltzer

Eines war an der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Wutachhexen im Hotel Löwen nicht zu übersehen, der Vorsitzende, Sebastian Ehlert, ist verärgert über das Verhalten einiger Mitglieder. Worum es im einzelnen ging, wollte er den Hexen intern erläutern. Ehlert und sein Stellvertreter Patrick Kaupp stellten mit Jana Kurz, Fabian Leismann, Lukas Schulz und Michele Renner vier neue Hexen vor, nachdem die Mitglieder zuvor dem Antrag, die bisherigen Anwärter aufzunehmen, zugestimmt hatten.

Neu aufgenommen wurde auch Bianca Link, die nicht anwesend war. Tinett Müller wurde in geheimer Wahl zur Jugendwartin bestimmt. Schriftführerin, Corinna Ehlert, las den Jahresbericht vor und zeigte auf, was die Hexen so getrieben haben und was sie geleistet haben. Eines wurde herausgestellt: Die Veranstaltung "Weck die Hex", erstmals am 12. Januar dieses Jahres durchgeführt, werde es künftig nicht mehr geben. Die Beteiligung der Narrenvereine und Zünfte sei zu gering gewesen, sagte auch Sebastian Ehlert. Finanziell geht es der Hexengruppe gut, zeigte der Kassenbericht von Julia Kaupp, der gute Arbeit bescheinigt wurde. Die familienfreundliche Gruppe der Wutachhexen mit ihren 66 Aktiven wurde vor elf Jahren von Sebastian Ehlert ins Leben gerufen und wurde zum belebenden Element der Blumberger Fastnacht.

Wer zu den Hexen will, aber ohne Maske laufen möchte, kann dies im Hexenrat. Infos gibt es bei der Familie Ehlert, Telefon 07702/477263.