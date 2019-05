von Gernot Suttheimer

Blumberg – Einem Abschied wohnt immer ein Hauch Wehmut inne. Die langjährige Dirigentin Madeleine Schmidhäuser gab ihr letztes Konzert mit dem ökumenischen Chor „Eingestimmt“, Eine Nachfolge ist noch nicht in Sicht. Dennoch erklangen am Sonntagabend in der evangelischen Stadtkirche nicht nur traurige Lieder.

Madeleine Schmidhäuser gibt am Sonntag in der Evangelischen Kirche ihr Abschiedskonzert mit dem ökumenischen Chor „Eingestimmt“ Bild: Gernot Suttheimer

Mit dem Abschiedskonzert feierte das Ensemble gleichzeitig seinen zehnten Geburtstag und servierte dazu einen bunten musikalischen Blumenstrauß mit Chorsätzen aus alter und neuer Zeit.

Die Ansage übernahm sehr informativ Achim Happle. Zu Beginn swingte der Chor das textlose Prelude aus dem Te Deum von Marc Charpentier, das auch als Europamelodie bekannt ist. Eine fröhliche Melodie mit „bellendem Hündlein“ erklang in dem Irischen Volkslied „Down by the Salley Gardens„.

In dem ansprechenden Chorsatz „Wie schön blüht uns der Maien“ beteuerte die Sängerschar „Mein Herz ist freudenvoll“. Lebendig erzählte der Chor die Fabel von Fuchs und Igel. Nun hatten die Frauen einen Traum, arrangiert nach dem bekannten ABBA-Song. „Wer kann segeln ohne Wind“ hieß es in dem folgenden getragenen Skandinavischen Volkslied. Freiweg stimmte „Eingestimmt“ das bekannte Lied „Kein schöner Land“ an. Der kleine Frauenchor mit der verlässlichen Stütze von Gudrun Prillwitz am Klavier trug „Gabriellas Song“ vor. Den Deutschen Text las Susanne Deschle.

Dem gefühlvollen „Over the rainbow“ aus dem Film „Der Zauberer von Oz“ folgte der auf Deutsch gesungene Welthit „My way“, den Frank Sinatra erfolgreich verbreitet hat. Eine Menge Spaß hatten nicht nur die Interpreten bei den freudigen Rhythmen von „Rock for fun“ von Lorenz Maierhofer. In kleiner Besetzung begeisterten die Frauen mit einem Medley aus dem Film „Sister Act“ mit Madeleine Schmidhäuser als Gesangssolistin.

Wie bei einigen vorherigen Stücken begleitetete auch bei der Popballade „Top of the world“ Wolfgang Tscholl den Chor an der Gitarre. Nach Michaels Jacksons „Earth Song“, eine tiefsinnige Mahnung an die Menschen in Sachen Umweltzerstörung, ging es nach Afrika. Zum Song „The Earth is my Mother“ schlug Wolfgang Tscholl die Kongas. Das hochkarätige Konzert, das viel Beifall erhielt, endete mit den Stücken „You‘ve got a friend“, „Viva la Vita“ und „Mit Lieb bin ich umfangen“.