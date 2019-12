Soll am künftigen Notarztstandort beim Längehaus gebaut werden? So lautete eine Frage an Bürgermeister Markus Keller bei der Haushaltsberatung im Rahmen eines Antrags der Freien Liste, die ärztliche Versorgung in Blumberg zum Thema zu machen.

Blumberg Jetzt steht es fest: Notarztstandort für die Südbaar kommt ans Längehaus Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Keller antwortete, im ersten Schritt sei nicht geplant, dort neu zu bauen sondern einen mobilen Notarzt-Standort einzurichten, sprich eine Art Container. Die Malteser, die den Zuschlag für Blumberg erhielten, hätten zudem erklärt, beim Standort seien sie nicht auf das Längehaus fixiert.