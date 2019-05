von Gernot Suttheimer

Das erste Blumberger Oldtimertreffen war am Sonntag ein großer Erfolg. Heinz Mittelstädt und Timo Hör vom Vorstand des veranstaltenden RSMV Blumberg zeigten sich von der Teilnehmerzahl von fast 200 Oldtimerfreunden überwältigt. Sie kamen teilweise von weit her, etwa aus Cuxhaven und Wolfsburg, oder aus der Schweiz. Der in Zollhaus ansässige Verein zur Erhaltung alter Gebrauchsgüter zeigte historische Mopeds.

Auch der Nachwuchs hat Spaß an alten Traktoren.

Erinnerungen: Bei den vielen chromblitzenden Oldies kamen bei den älteren Besuchern nostalgische Erinnerungen auf. „So einen Käfer mit 34 PS und Faltdach habe ich mal gefahren“, meinte Ulrich Zandona aus Bräunlingen. Selbstverständlich gab es auch eine Prämierung mit Pokalen.

Prämierung: In der Kategorie Motorräder setzte die Jury eine schmucke Harley von Andy Schneider aus Schleitheim/Schweiz auf den ersten Platz. Es folgte die Herkules von Klaus Moser aus Grüningen und das Kraftrad der Marke Auto Union von Henry Hille aus Achdorf.

Dieser Hanomag von 1966 landet bei der Prämierung auf Platz eins bei den Traktoren.

Den ersten Platz der Traktoren belegte ein Hanomag von 1966, gefolgt von einem Kramer von 1950 und einem Unimog. Bei den historischen Autos verwies ein Manta A von 1970 einen BWM Baujahr 1972 und einen VW T1 (Bulli) von 1963 auf die Plätze zwei und drei.

Sieger bei den Motorrädern sind Klaus Moser und Andy Schneider

Die Idee: Die Idee für diese Oldtimertreffen wurde vor zwei Jahren geboren, sagte der Vereinsvorsitzende Heinz Mittelstaedt, der selbst einen Porsche 1600 von 1967 besitzt. Innerhalb von zwei Monaten wurde das Treffen realisiert. 2020 denkt er an eine Fortsetzung, vielleicht sogar zweitägig. Er und sein Vize Timo Hör machten den Vereinsmitgliedern ein großes Kompliment.

Das erste Oldtimertreffen in Blumberg ist mit fast 200 Teilnehmern ein großer Erfolg