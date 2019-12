In den Geschäften in der Blumberger Innenstadt herrscht bereits am Freitagvormittag mehr Verkehr. Vor allem Mütter mit Kinderwägen kommen und schauen, in welchem Schaufenster der Stiefel mit der Nummer ihres Kindes steht. Der größere Ansturm wird am Freitagnachmittag erwartet, wenn die Grundschüler kommen.

Die Freude über die gefüllten Nikolausstiefel ist groß. Clara und Matteo Reichmann schauen gleich nach, was für Leckereien in ihrem Stiefel sind. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Bei der Aktion konnten alle Kinder in Blumberg und den Stadtteilen bis zum Alter von zehn Jahren mitmachen. Sie konnten einen Nikolausstiefel nach einer Vorlage basteln, anmalen, bekleben oder anders schmücken, so dass es ihr eigener Stiefel war.

Clara und Matteo Reichmann werden beim SÜDKURIER, hier steht Matteos Nikolausstiefel. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Mit 440 Stiefeln, die im Rathaus abgegeben und dann mit Leckerei gefüllt wurden, lag die Beteiligung um mehr als 50 Kinder über der Beteiligung bei der Premiere voriges Jahr.

Ziel der Aktion von Stadt und Blumberg Gewerbevereint ist es, die Leute mehr in die Innenstadt zu bringen.