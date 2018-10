von SK

An der Grund- und Werkrealschule Eichberg in Blumberg wurde Lehrerin Birgit Wenzel zur neuen SMV-Verbindungslehrerin gewählt. Sie wird in diesem Schuljahr mit dem SMV-Team Aktionen gestalten und für die Schüler als neutrale Ansprechpartnerin da sein. Gleichzeitig wurde ein neues Schülersprecherteam gewählt. Neue Schülersprecherin ist Sara Muratovic (Klasse 9a) und ihre Vertreter sind Amy Lengsfeld (Klasse 10) und Christian Heining (Klasse 9b). Schulleiter Sven Schuh freut sich über das neue Team und bedankt sich für das Engagement. Unser Foto zeigt von links Schulleiter Sven Schuh, Christian Heining, Schülersprecherin Sara Muratovic, Amy Lengsfeld und SMV-Verbindungslehrerin Birgit Wenzel. Bild: Matthias Fischer

