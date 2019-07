von Conny Hahn

Im Rahmen des Sommerfestes in Riedöschingen fand am Sonntag vor der Kompromissbachhalle die offizielle Übergabe mit Fahrzeugweihe des neuen Feuerwehrautos TSF-W der Abteilung Riedöschingen statt.

Blumberg Die Ursache für Flächenbrand bei Blumberg-Epfenhofen steht fest: Ein 82-jähriger Mann wollte Stroh verbrennen Das könnte Sie auch interessieren

Zahlreiche Zuschauer hatten sich auf dem Hallenvorplatz eingefunden, nachdem Bürgermeister Markus Keller die volle Halle mit einem gelungenen spontanen Dirigat beim Musikverein Randen dazu eingeladen hatte, und verfolgten das Ereignis gespannt. Das Stadtoberhaupt betonte die Notwendigkeit, gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan für eine zeitgemäße Ausrüstung der Wehren zu sorgen, da die Wehrleute sich ehrenamtlich für die Sicherheit und ihre Mitmenschen einsetzten, was großen Dank gelobe.

Meinung Die gute Ausrüstung und Ausbildung der Blumberger Feuerwehr machen sich bezahlt von Bernhard Lutz Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem neuen TSF-W sei dies für Riedöschingen wieder gegeben. Das 1981 in Betrieb genommene Vorgänger-Fahrzeug hatte nach fast 40 Jahren ausgedient. Er wünschte der Wehr viel Erfolg mit dem neuen Auto in den Proben und bei möglichst wenigen Einsätzen.

Nach der offiziellen Übergabe und Fahrzeugweihe nutzen viele Besucher die Chance, einen genauen Blick in das neue Feuerwehrauto zu werfen. Bild: Conny Hahn.

Auch Reinhold Engesser in Doppelfunktion als Kreisverbandsvorsitzender und Vertretung für Kreisbrandmeister Florian Vetter wünschte den Kameraden viel Freude mit dem neuen Auto, das in den Proben der nächsten Monate intensiv kennengelernt werden müsse, um im Ernstfall die vielen Funktionen auch anwenden zu können.

Kommandant Stefan Band (Zweiter von rechts) übergibt Riedöschingens Abteilungskommandant Jürgen Scheyer (links) offiziell den Schlüssel für das neue Fahrzeug. Zweiter von links Bürgermeister Markus Keller. Bild: Conny Hahn.

Mit seiner Wendigkeit und dank des Allradantriebs passe das neue TSF-W perfekt ins Gesamtkonzept, auch um die zukünftig noch häufiger zu erwartenden klimabedingten Einsätze zu bewerkstelligen, hob Gesamtkommandant Stefan Band hervor und wünschte seinen Kollegen allzeit gute Fahrt und gesunde Heimkehr. Da der Mensch dabei auch an seine Grenzen kommen kann, sei es guter Brauch, um Gottes Segen zu bitten, bevor die brenzligen Situationen entstehen.

Kommingen Warum Matthias Lohberger für den Blumberger Gemeinderat kandidierte Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Geistlichen Karlheinz Brandl und Stefan Hesse nahmen die Segnung des Fahrzeugs vor. Gemeinsam mit allen Anwesenden beteten sie das Vater Unser als Zeichen dafür, dass auf Gottes Hilfe zu bauen ist, was ein wichtiges Fundament sei, um manche Einsätze überhaupt anzugehen, bei denen der essentiell wichtige Verstand alleine nicht immer ausreiche.

Schlüssel übergeben

Zum Abschluss der Weihe erhielt Abteilungskommandant Jürgen Scheyer offiziell den Schlüssel für das neue Fahrzeug, das anschließend für Besichtigungen offen stand.

Bürgermeister Markus Keller entpuppt sich spontan als Kapellmeister und dirigiert den Musikverein Randen gekonnt mit Gesangseinlage beim Stück „Vogelwiese“ als Einladung dazu, die Fahrzeugweihe auf dem Hallenvorplatz zu verfolgen. Bild: Conny Hahn.

In der Kompromissbachhalle war das ganze Wochenende viel Betrieb. Am Samstag feierten vor allem die jüngeren Gäste beim Partyabend mit DJ Mike – Der DJ aus den Bergen bis in die frühen Morgenstunden und auch am Sonntag herrschte den ganzen Tag über volles Haus. Viele Gäste ließen sich von der Feuerwehrküche verwöhnen und lauschten den musikalischen Klängen der Musikvereine Randen und Riedöschingen. Wer Lust hatte, konnte zudem eine Ausfahrt mit dem Feuerwehrauto unternehmen.