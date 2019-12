von Reiner Baltzer

Nach einem Jahr Abstinenz im Vereinsgeschehen der Karatekas hatte der Vorsitzende des JKA Dojo Blumberg, Nikolaus Kaiser, wieder zu einer Jahreshauptversammlung und anschließender Weihnachtsfeier ins TuS-Vereinsheim eingeladen.

Nachdem der bisherige Karatetrainer aus beruflichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, sei es vorerst nur noch um die Ausbildung des Nachwuchses gegangen, berichtete Kaiser in seinem Rückblick auf die vergangenen beiden Vereinsjahre. Derzeit sind es vier Kinder, die von Nikolaus Kaiser und seinem Vereinskollegen Bernd Kühl an den Karate-Sport herangebracht werden, um im nächsten Jahr dann weiter ausgebildet zu werden. Drei weitere Kinder und sechs erwachsene Karatesportler werden ihr Training mit einem neuen Trainer fortsetzen. Kaiser ist zuversichtlich, einen neuen Trainer engagieren zu können.

Der Vorsitzende, der zugleich auch die Kasse verwaltet, möchte bis zu den Neuwahlen im nächsten Jahr neuen Schwung in den Blumberger Verein bringen. Die Mitglieder haben beim Jahrestreff ihre Unterstützung zugesagt. Er freute sich, seiner Stellvertreterin Andrea Mettler zum zweiten Dan gratulieren zu können. In den vergangenen zwei Jahren habe der Verein jeweils bei den Einnahmen und Ausgaben Verluste eingefahren, die sich aber verkraften ließen, so Kaiser. Zum Teil liege es daran, dass im letzten Jahr keine Mitgliedsbeiträge erhoben wurden. Diese vom Vorstand beschlossene Maßnahme werde zu gegebener Zeit wieder aufgehoben, ergänzte er. Die Kassenprüfer bescheinigten dem kommissarischen Kassenverwalter eine einwandfreie Kassenführung.

Schriftführer Stefan Rendler hielt einen Rückblick auf die Aktivitäten des Dojo Blumberg in den letzten zwei Jahren. Die Blumberger Sportler haben sich danach bei einigen Veranstaltungen in der Stadt Blumberg eingebracht. Kaiser lud seine aktiven Mitglieder ein, am Lehrgang des 6. Dan-Trägers, Giovanni Torzi, im Januar 2020 in Lenzkirch-Kappel teilzunehmen. Dabei sei es dann auch möglich, bis zum 1. Kyu die Prüfungen abzulegen.