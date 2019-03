von Reiner Baltzer

Nahezu alle aktiven Mitglieder und viele passive Mitglieder des Randener Musikvereins besuchten die Jahresversammlung im Gasthaus "Hoher Randen". Der Vorsitzende Pascal Tesch leitete die Versammlung und stimmte seine Mitstreiter auf die Programmabfolge ein. Es galt, einen neuen Vize-Vorsitzenden zu wählen, da Ehrenmitglied Hubert Tesch nicht mehr für das Amt zur Verfügung stand. Sein Nachfolger wurde Matthias Greitmann, der alle Stimmen der Mitglieder bekam.

Der Vorsitzende stellte den neuen Orchesterleiter, Thomas Umbscheiden vor, der die Nachfolge von Dietmar Schweigler antrat. Schweigler und Hubert Tesch wurden mit Präsenten gebührend verabschiedet. Schriftführer Stefan Roth hielt den Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Er wies auf die großartigen Leistungen der aktiven und vieler passiven Mitglieder für die kleine Ortschaft Randen hin. Die Konzerte fanden immer wieder großen Anklang. Derzeit hat der Verein 146 Mitglieder. 91 davon haben den passiven Status.

Kassenverwalter Thomas Tesch hat einen ordentlich Gewinn erwirtschaftet. Überschüsse rekrutierten sich vor allem aus den Mitgliedsbeiträgen und den Umsätzen bei den Veranstaltungen des Vereins. Dem Kassierer wurde eine saubere Kassenführung bescheinigt. Thomas Zepf, langjähriger Vereinsvorsitzender und Vorstandsmitglied des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar, überreichte der 17-jährigen Jana Gleichauf das Leistungsabzeichen in Gold. Eine tolle Leistung der jungen Musikerin sei es, sagte der ehemalige Vorsitzende. Das Leistungsabzeichen in Bronze bekamen Celina Zepf (zehn Jahre) und Julian Zürcher (elf Jahre). Auch die großartigen Leistungen der Kinder erfuhren Lob und Anerkennung. Er habe sich seit seinem Antritt am 1. März mit seinen Aufgaben beim Musikverein vertraut gemacht und eine freundliche Atmosphäre vorgefunden, machte der neue Dirigent bei seiner kurzen Antrittsrede deutlich. Sein Vorgänger fand Anerkennung für die von ihm betreuten Orchestermitglieder und seine zahlreichen Freunde im Verein.