von Gernot Suttheimer

Der Männergesangverein Frohsinn Riedböhringen hat seit Januar mit Matthias Mayer einen neuen Dirigenten. Damit endete die Interimszeit von Vizedirigen Thomas Wölfle. Am Samstagabend zogen die Sänger bei ihrer Generalversammlung Bilanz im Gasthaus Belo More.

Schriftführer Jürgen Weißer berichtete von den Aktivitäten der Mitglieder. Höhepunkte waren das Frühjahrskonzert und das Kirchenkonzert mit einem Chor aus dem niederländischen Herzogenbosch im Juni. Die 25 Aktiven traten beim Jubiläumskonzert der Singgemeinschaft Waldhausen in der Stadthalle Bräunlingen auf. Beim Laienturnier des TTC Riedböhringen und der Dorfmeisterschaft erreichte die Mannschaft des MGV jeweils den dritten Platz. Sehr erfolgreich war wieder die Theateraufführung an Weihnachten.

Nach einem Probedirigat am 8. Januar entschied sich der Vorstand für Matthias Mayer als neuen Dirigenten. Insgesamt verzeichnet der Verein 48 Proben und neun öffentliche Auftritte. Die Konzerte und das Theater hätten Geld eingebracht, erläuterte der Kassierer Bernd Käfer. Der Chor habe die Zeit seines Dirigats vom 31. Juli 2017 bis 7. Januar 2019 gut hinter sich gebracht, sagte Thomas Wölfle. Er wünscht die Anwesenheit aller Sänger bei den Probe. Der Männerchor soll wieder verstärkt Termine außerhalb des Singens anbieten. Die Probenarbeit habe ihm bislang großen Spaß gemacht, versicherte Matthias Mayer. Er freut sich auf die bevorstehenden Konzerte.

Der Gesang habe in letzter Zeit etwas zurück gestanden, erklärte der Vorsitzende Manfred Hewer. Der neue Dirigent passe gut zur Sängerschar. Der MGV trage zum Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft bei, erklärte Ortsvorsteher Gerhard Fricker vor der Vorstandsentlastung. Für ihn waren das Kirchenkonzert und der Auftritt des Projektchores beim Theaterabend absolute Höhepunkte. Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Wölfle wurde für weitere drei Jahre gewählt. Elmar Knöpfle ist neuer Beisitzer. Er wird von Alexander Frank und Achim Bausch unterstützt. Alfred Bausch wurde als bester Probenbesucher geehrt.

Der nächste Auftritt des Chors ist am 30. März beim Konzert in Neudingen. Das Frühjahrskonzert des MGV findet am 27. April statt. Wölfle möchte zusätzliche Auftritte von kleineren Chorensembles beim Dorffest oder Theater ins Leben rufen. Michael Walter regte an, das Grillfest für alle Dorfbewohner zu öffnen. Der Auftritt an Weihnachten soll aufgewertet werden. Die Mitglieder möchten den Bühnenhintergrund für ihre Auftritte erneuern.