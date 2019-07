Detlev Dillmann ist Neu-Blumberger beziehungsweise Neu-Riedböhringer und von daher eigentlich nicht prädestiniert dafür, gleich bei seiner ersten Kandidatur in den Gemeinderat gewählt zu werden. Ihn selbst hat sein Einzug ins Lokalparlament jedenfalls richtig überrascht. Doch wer sich ins öffentliche Leben einbringt und so seine Verbundenheit mit der Dorfgemeinschaft dokumentiert, der wird geschätzt und dem gibt man gerne seine Stimme(n). Dillmann ist Mitglied im Männergesangverein Frohsinn Riedböhringen, engagiert sich als Elternbeirat und seine Familie macht mit Ehefrau Andrea und den beiden Kindern beim Kind- und Kegelclub (KKC) Riedböhringen mit, der seit vielen Jahren die Blumberger Straßenfasnacht als freie Gruppe bereichert. Und als Abenteuerurlauber ist er ebenfalls bekannt, über seine Reisen nach Russland hat er schon bei den Landfrauen und bei der Volkshochschule berichtet.

Dillmann ist als Sohn eines Ingenieurs in Kuwait geboren worden und kommt beruflich aus der Jugend- und Suchtarbeit. Später har er verhaltensauffällige Jugendliche in Sibirien und Lappland betreut und vor seiner Frühpensionierung, Dillmann ist 58 Jahre alt, zunächst im Kinderhaus Behla und dann in der Schweiz als Pädagogischer Werkstattleiter und Arbeitstherapeut in einer anthroposophischen Einrichtung gearbeitet. 2003 zog Dillmann nach Blumberg, seit 2007 wohnt er in Riedböhringen.

FDP-Ortschef Patrick Leismann hat ihn angesprochen, ob er denn auf der FDP-Liste kandidieren wolle. Nachdem er die übrigen Bewerber der Liberalen kennengelernt hatte, stand sein Entschluss fest, für die FDP zu kandidieren: „Die Homogenität der Gruppe hat mir gefallen. Viele Berufe waren auf unserer Liste vertreten und jeder hatte fundiert etwas zu sagen.“

Zu Dillmanns Hobbys zählen neben der Musik alte Fahrzeuge. Mit seinem inzwischen verkauften Ford T Messing-Model, das 1913 noch vor Einzug der Fließbandproduktion bei Ford gebaut worden war, bereicherte er immer wieder Oldtimer-Treffen. Aktuell fährt er ein 1948 gebautes Ural Gespann aus russischer Produktion. Da gilt es, immer genügend Werkzeug an Bord zu haben, um auch wieder Zuhause anzukommen.

Aufgrund seines beruflichen Hintergrunds will sich Dillmann im Blumberger Gemeinderat vor allem den Themen annehmen, die junge Menschen und Heranwachsende betreffen. Alles, was helfe, Kinder zu stärken, liege ihm am Herzen, erzählt Dillmann.