von Gernot Suttheimer

Durch den Breitbandausbau sei Epfenhofen attraktiver geworden, sagte Bürgermeister Markus Keller bei der Ortschaftsratssitzung am Montagabend im Bürgerhaus Biesental. Das könne man auch daran sehen, dass das erste Haus im Neubaugebiet bald fertig gebaut sei und weitere folgen werden. Mittelfristig müssen man sich Gedanken machen, das Baugebiet zu erweitern.

Der Ortsvorsteher Daniel Hallaj berichtete in seinem Rückblick, was den neuen Ortschaftsrat seit seiner Wahl im Mai beschäftigte. Der Parkplatz am Bürgerhaus wurde erweitert. Auf dem Spielplatz innerorts wurden ein Sonnensegel und eine zusätzliche Schaukel installiert. Auf dem Emmet wurde eine Sitzgelegenheit geschaffen. Der Friedhof bekam einen Winterbrunnen und das Feuerwehrgerätehaus eine neue Holztreppe. In der Lindenkurve wurde der Kommenbach befestigt.

Am kommenden Samstag soll die Decke des Raumes, der vom Ortsbildpfleger im Gerätehaus genutzt wird, gestrichen werden. Das Bürgerhaus erhält demnächst eine Beschallungsanlage, „damit ich nicht immer so laut reden muss“, sagte Hallaj. Rund um den Brunnen am Dorfplatz werden neue Steine verlegt. Vorgesehen ist die Ausschilderung zweier neuer Rundwege von zwei und fünf Kilometern Länge. Der Kindergarten Epfenhofen wird eine neue Küche bekommen, da die bisherige in die Jahre gekommen ist. Schließlich steht eine Brunnensanierung an.

An Radweg zwischen Epfenhofen und Blumberg wird festgehalten

Die Bilanz des neuen Ortschaftsrates könne sich sehen lassen, erklärte Bürgermeister Keller. Im Neubaugebiet werde bald die Straßenoberfläche gemacht. Durch die Kindergartenbedarfsplanung sei sicher gestellt, dass jedes Kind einen Platz erhalte. Nach den Sommerferien wird der Evangelische Kindergarten in Blumberg 20 zusätzliche Plätze für Kinder unter drei Jahren anbieten können. Die Radweganbindung von Epfenhofen nach Blumberg bleibe in der Diskussion.

Einwohnerzahl Epfenhofens leicht rückläufig

Die Einwohnerzahl Epfenhofens ist von 322 im Jahr 2018 auf 319 geschrumpft. Es gab drei Geburten und vier Sterbefälle. Zwei Geschwindigkeitsmesstafeln hätten gezeigt, dass sich die meisten Autofahrer innerorts an das vorgeschriebene Tempo 50 Stundenkilometer halten. Nach dem Abbau der Querschwellen habe sich die Durchschnittsgeschwindigkeit allerdings etwas erhöht. Diskutiert wurde über den Motorradlärm, über den sich viele Anwohner ärgern. Eine Temp-30-Zone müsse gegenüber dem Straßenverkehrsamt stark begründet werden, sagte Keller.