Auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Schlenk und dem „Alten Kino“ im Herzen von Blumberg steht jetzt ein imposantes Gebäude mit insgesamt 23 Wohnungen in unterschiedlichen Größen. Das zukunftsweisende Bauprojekt, realisiert von Rebholz Architekten und Ingenieure aus Bad Dürrheim, steht für „Wohnen und Service“ unter einem Dach. In den unteren zwei Stockwerken ist die AWO, Kreisverband Schwarzwald Baar e.V., mit einer Tagespflege sowie einer Seniorenwohngemeinschaft für zwölf Personen installiert. Während das Team um Pflegedienstleiterin Madlen Müller die Räumlichkeiten bezogen und seine Arbeit bereits aufgenommen hat, sollen die Eigentumswohnungen im Herbst 2019 fertig werden.

Massiv und modern

Nach dem Spatenstich Ende 2017, ging es eigentlich erst im Frühjahr 2018 so richtig los. Das vierstöckige Gebäude wurde in massiver Bauweise errichtet und dem heutigen Dämmstandard entsprechend „gut eingepackt“, so Bauleiter Christian Huber. Modernste Heizungstechnik garantiert eine Gas-Brennwert-Anlage kombiniert mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die erwärmte Luft in den Wohnungen wird abgeführt, in eine Wärmepumpe geleitet und erneut dem Heizungskreis zugeführt. Außerdem ist auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert, verbunden auch mit einer Ladestation für Elektroautos.

Innen nur das Beste

Die Wohnungen verfügen über ein hochwertige Ausstattung, sind barrierearm und behindertenfreundlich. Dies wird unter anderem mit einer bodentiefen Dusche im modernen Bad realisiert. Die Fußbodenheizung kann in jedem Zimmer individuell geregelt werden. Zu jeder Wohnung gehört ein Balkon und ein eigener Kellerraum. Im Treppenhaus ist ein Aufzug installiert. Von den insgesamt 23 Wohnungen sind bereits 17 in Privateigentum übergegangen.

Der AWO Service

Anfang April 2019 eröffnete die AWO, Kreisverband Schwarzwald Baar e.V., die Tagespflege und die ambulant betreute Wohngemeinschaft. Die Räume sind komplett fertiggestellt und eingerichtet. Die 23 Wohnungen im Haus sind bis Herbst dieses Jahr bezugsfertig.

Die Tagespflege zeigt sich großzügig und hell. Gemütlichkeit und Zweckmäßigkeit haben sich hier zusammengefunden. Erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter/innen sichern die Betreuung der Tagesgäste. und machen aus den Betreuungstagen einen Aufenthalt, der Zufriedenheit und Gemeinschaft ermöglicht.

Jeder Tagesgast ist integriert und beteiligt sich entsprechend seiner Interessen und Möglichkeiten. Die AWO-Mitarbeiter/innen schauen, dass die Fähigkeiten der Tagesgäste erhalten und gefördert werden. Ein Hol- und Bringdienst befördert die Tagesgäste sicher und sorgt auch für einen verlässlichen Transport. Von Montag bis Freitag können 15 Tagesgäste das Angebot nutzen. Die Angehörigen werden in dieser Zeit in ihrem Alltag entlastet.

Wohngemeinschaft

In der ambulant betreuten Wohngemeinschaft werden im nächsten Schritt zwölf Mieter gemeinsam ihr Leben gestalten. Jeder hat sein eigenes Zimmer mit Dusche, WC und Waschbecken. Wohnzimmer, Esszimmer und Küche werden gemeinsam genutzt und sind bereits gemütlich eingerichtet. Wie sie ihr eigenes Zimmer gestalten, obliegt in vollem Umfang den Mietern.

Die Zimmer sind unterschiedlich groß und die Bewohner können ihrem Bedarf entsprechend wählen. Die Mitarbeiter/innen sind rund um die Uhr für die Mieter da und unterstützen sie, wo es notwendig ist. Selbstbestimmt und frei von organisatorischem Druck ist so ein gemeinschaftliches Leben möglich. „Wir selbst sind Gäste in der Gemeinschaft der Mieter“, betont AWO-Geschäftsführer Gerald Weiss.

Besichtigung

Im Rahmen einer „Offenen Besichtigung“ können die Wohnungen und Einrichtungen der AWO in der Hauptstraße 71 in Blumberg am morgigen Samstag, 18. Mai, von 11 bis 15 Uhr, in Augenschein genommen werden. Mitarbeiter des Bauträgers und der AWO stehen für Fragen rund um das Projekt zur Verfügung. (jümü)

Fragen zur AWO unter:

http://info@awo-schwarzwald-baar.de

oder Telefon – 07702/476847