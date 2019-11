von Gernot Suttheimer

Der Narrenverein Blauer Stein zeigt sich für die bevorstehende Fastnachtssaison bestens vorbereitet. Am Samstagabend bestätigten die Mitglieder im Alten Kuhstall auf dem Steppacher Hof ihr gesamtes Vorstandsteam und die Narrenräte. Präsident Stefan Wehrle blickte auf die vergangene Saison voller Freude zurück. Der Nachtumzug am 9. Februar brachte 850 Narren in 26 Gruppen auf die Beine. Die Umzüge seine gut besucht gewesen und hätten allen Beteiligten großen Spaß gemacht.

Blumberg Riedöschinger Nachtumzug glänzt mit Rekordbeteiligung Das könnte Sie auch interessieren

Bei „Blumberg on Ice„ halfen Narrenräte aus Riedöschingen mit, berichtete Schriftführerin Vanessa Fuhrer. Sie ließt die zurückliegende Saison nochmals lebendig werden und machte damit Lust auf die Bevorstehende. Beim „Street Art Festival“ in Blumberg verkauften einige Narrenräte Pizza. Einen tollen Tag erlebten die Narren mit ihren Familien beim Ausflug in den Erlebnispark Tripsdrill.

Blumberg Der Schmotzige Donnerstag in Riedöschingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Kinder gestalteten Nachthemden für die Hemdglonker, informierte Jule Rothermund vom Jugendleiterteam. Die Kinderfastnacht in der Halle bezeichnete sie als gelungen. Die Veranstaltungen und insbesondere der Nachtumzug hätten die Narrenvereinskasse gefüllt, erklärte Kassierer Christian Straub. An den Kindergarten in Riedöschingen gab es eine Spende. Ortsvorsteher Robert Schey nahm die Entlastung des gesamten Vorstands vor. Vizepräsident Nico Gleichauf ehrte Heiko Dewert und Arthur Effinger für 25 Jahre närrische Aktivität mit dem goldenen Vereinsorden.

Blumberg Zehn Rennboliden meistern Riedöschinger Hindernisparcours mit Bravour Das könnte Sie auch interessieren

Das Fastnachtsmotto lautet für die Kampagne 2019/20 „Reise um die Welt“ gab Stefan Wehrle bekannt. Statt des Preismaskenballs lädt der Narrenverein Blauer Stein am 15. Februar 2020 zur Vulkanparty ein. Einige Gruppen haben sich bereits angemeldet. Nach den Vulkangeistern und den Steinmännle erhalten jetzt auch die Narrenräte ein neues Häs. Für die Anschaffung gibt der Verein auch hier einen Zuschuss.

Das neue Fastnachtsmuseum beim Schloss Langenstein werde Mitte 2020 gebaut, sagte Wehrle. Das alte werde Ende November dieses Jahres geschlossen. Auch die Riedöschinger Narren beteiligen sich am neuen Stickerheft aller Blumberger Fastnachtsgruppen. Die Hefte seien demnächst bei Edeka Schlesiger erhältlich. Die Harmonie zwischen Narrenverein und Musikverein Riedöschingen soll weiter verbessert werden, betonte Nico Gleichauf. Der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern werde intensiviert. In seinem Schlusswort betonte Stefan Wehrle, die Arbeit mit seinem Vorstandsteam mache ihm großen Spaß und er werde sich auch in die neue Saison mit allen Kräften einbringen.