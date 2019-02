von Reiner Baltzer und Bernhrad Lutz

Blumberg – Die Blumberger Narrengesellschaft (NG) sorgt seit 60 Jahren an Fastnacht für gute Unterhaltung: im Saal und auf der Straße. Was in den sechs Jahrzehnten alles passiert ist, steckt im Motto der diesjährigen Kampagne: „60 Jahre zauberhafte Wunderwelt der NG“. Beim ersten Programmabend am Samstag wurden zwei Gründungsmitglieder geehrt: Theo Gasper und Hubert Laube. Präsident Mark Lengsfeld und der zweiten Vorsitzenden Elke Bellhäuser war es eine besondere Ehre, die beiden verdienten Mitglieder zu würdigen.

Der amtierende Präsident Mark Lengsfeld (Mitte) und die zweite Vorsitzende Elke Bellhäuser ernennen den ehemaligen Narrenpräsidenten Dieter ?Selig (rechts) zum Ehrennarrenpräsidenten der Blumberger Narrengesellschaft. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Eine weitere hochkarätige Ehrung überreichte Mark Lengsfeld und Elke Bellhäuser dem früheren Präsidenten Dieter Selig: Er wurde für seine zahlreichen Verdienste zum Ehrenpräsidenten der Narrengesellschaft ernannt.

Würdigung Theo Gasper

Theo Gasper gehörte zur Erstbesetzung der Blumberger Burgpfeifer zusammen mit Hubert Laube, sagte Mark Lengsfeld. Seine weiteren Stationen Weiter waren Narrenrat, Büttenredner und jahrelanger Sprecher bei der Machtübernahme am Rathaus. Unvergesslich seien seine Auftritte als Pfarrer bei der Fastnachtsbeerdigung am Aschermittwoch. Leider sei vielen von ihnen nicht mehr vergönnt gewesen, Theo als Bockwirt im „Gelben Bock“ mit seiner Frau Marianne zu sehen.

Würdigung Hubert Laube

Hubert Laube, der mit seiner Frau Klara zu Gast war, "war jahrzehntelang Dreh- und Angelpunkt der Narrengesellschaft", sagte Mark Lengsfeld. Er lieferte die Texte für … eigentlich für Alles, was einen Text benötigte, er war Programmdirektor, Burgpfeifer, Büttenredner, Sprecher bei der Narro-Vision und vieles, vieles mehr. "Ich kenne Niemanden, der sich der deutschen Sprache in Wort und Schrift so eloquent und graduell kompetent bedienen konnte", zollte Lengsfeld seinen Respekt. Ob Paarreim, Kreuzreim, Blockreim, Haufenreim, Schweifreim, Kettenreim, Terzinenreim – er kenne sie alle und habe sie alle angewandt. "Danke für Deinen immerwährenden Humor und Deine Treue."

Würdigung Dieter Selig

Die Würdigung des neuen Ehrenpräsidenten begann Mark Lengsfeld mit einem Zitat von Albert Schweitzer: „Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren.“ Die fünfte Jahreszeit "ist seit 1988 Deine Leidenschaft". Seitdem sei er den Hofnarren immer treu geblieben, habe 1992 Verantwortung übernommen, als 2. Kassierer und 1996 als erster Kassierer. Auch dank seines guten Wirtschaftens hätten sie das Narrenheim 1997 in Erbbaupacht übernehmen und umbauen können.

Narrenheim in Erbbaupacht übernommen

Und Selig machte bei den Narren weiter Karriere. 2007 wurde er zum 2. Vorsitzenden gewählt, von 2010 bis 2018 führte er den Verein an und sei stets auf das Wohlergehen der Narrengesellschaft und ihrer Aktiven bedacht gewesen. Vieles habe er auf den Weg gebracht, ein Verdienst hob Lengsfeld hervor: der Narrenbrunnen zum Gänseliesel, um den er sich jahrelang bemüht habe. "Mit diesem Gemeinschaftsprojekt mit den anderen Blumberger Narrenzünften hast Du der Blumberger Narretei ein wahrhaftiges Denkmal gesetzt."

Narrenbrunnen für alle Zünfte

Zum Schluss würdigte Elke Bellhäuser die Ehefrau des so Geehrten, Martina Selig, mit Blumen. In all den Jahren, in denen ihr Mann an vorderster Front tätig war, habe Sie ihm den Rücken freigehalten und ihm immer zur Seite gestanden.