von Reiner Baltzer

Blumberg – Die Aktiven der Blumberger Narrengesellschaft (NG) haben mit ihren Auftritten am ersten Programmabend in der Stadthalle einmal mehr ihr Publikum begeistert. Gemäß dem diesjährigen Narrenmotto "60 Jahre zauberhafte Wunderwelt der NG" fanden sich die Narrenräte mit Sitzungspräsident Friedhelm Friker in der Zaubererschule Hogwarts wieder. Von dort aus, früher auch Bock genannt, moderierten Friker und sein zweiter Ansager Simon Höfle das Geschehen auf der Bühne in gewohnt lustiger und launiger Weise.

In bester Stimmung zeigt sich das närrische Publikum am Programmabend und belohnte die Auftritte mit viel Beifall. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Die beiden Narrenräte liefen zeitweise zur Höchstform auf. Märchen, Zauberei, Magie, Sketche, Tänze, Büttenreden und viel Gesang prägten das Geschehen an diesem Abend in der fast voll besetzten Stadthalle. Aber auch die 60-jährige Geschichte der Narrengesellschaft kam dabei nicht zu kurz. Schon bei der Begrüßung des närrischen Publikums durch Narrenpräsident Mark Lengsfeld und seine Stellvertreterin Elke Bellhäuser gab es viel zu lachen.

Elke Bellhäuser (links) und Martina Selig analysierten in der Bütt gemeinsam die Marotten der Männer, darunter ein Ruheständler. | Bild: Reiner Baltzer

Den Reigen eröffneten wieder die Minifunken mit einem tollen Tanz, für den sie viel Beifall erhielten. Mit einem etwas makaberen Jägergedicht, das aber überwiegend seine lustigen Seiten hatte, machten Friedhelm Friker und Simon Höfle das Publikum munter. In toller Verfassung zeigten sich einmal mehr die Tanzformationen der Narrengesellschaft wie die Funkengarde, die Top Ten sowie Charlys Angels vom TSC Blumberg. Der Lohn für die spritzigen Aufführungen war viel Beifall, auch auf offener Szene und der Ruf nach Zugaben, der selbstverständlich erhört wurde.

Unter dem närrischen Publikum in der Blumberger Stadthalle ist auch diese Gruppe in toller Verkleidung. | Bild: Reiner Baltzer

Wieder stand Karla, alias Heidi Michaelis, in der Bütt. Köstlich ihre Krisenbewältigung mit den Männern. Ihre unnachahmliche Art des Auftretens kam beim närrischen Publikum bestens an. Elke Bellhäuser und Martina Selig liefen zu Höchstform auf. Auch diese beiden Närrinnen hatten die Männer auf das Korn genommen. Wobei sie auch in Erinnerungen schwelgten. Ihre Männer Dieter und Philipp, einer davon bereits in Pension, mussten sich einige "Wahrheiten" anhören. Letztlich hieß es dann: Aber lieb sind sie doch, die Männer.

Die Aktiven der NG stürmen in die Stadthalle. | Bild: Reiner Baltzer

Franzl Vogt mischte als Stimmungsmacher zusammen mit den verschiedensten Größen der Narrengesellschaft nach der Pause das närrisch eingestellte Publikum auf. Die Gäste hielt es letztlich nicht mehr auf ihren Sitzen. Es wurde geschunkelt, gesungen und gelacht. Bei fetziger und magischer Geigenmusik zauberten die Hofnarren, verrieten aber ihre Tricks nicht. Jedenfalls war es eine Sternstunde im Fach Zauberei und Körperbeherrschung.

Burgpfeifer strapazieren das Zerchfell

Bevor die Narren das Finale einläuteten, bei dem sich alle Aktiven noch einmal auf der Bühne trafen, strapazierten die Blumberger Burgpfeifer noch einmal die Lachmuskeln des närrischen Volkes im Zuschauerraum. Die ganze Palette der Schauspielkunst, des Gesangs und der Ironie hatten die lustigen Gesellen auf Lager. Gute Märchenerzähler waren sie auch. Wer kennt nicht die Gestalten aus den Märchen mit Kasper und Seppel, die Figuren aus Hänsel und Gretel, die Großmutter, den König und die Prinzessin. Das alles in eine Humorkiste gepackt, brachte schließlich den großen Erfolg. Auch drei hochkarätige Ehrungen standen an (wir werden noch berichten).