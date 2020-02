Mehrfach in die Luft geschossen soll am Montag gegen 20.30 Uhr ein 20-jähriger Mann in Blumberg auf dem Parkplatz vor der Realschulsporthalle, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge, der die Schüsse hörte und einen Pkw davonfahren sah, informierte die Polizei. Der Fahrer konnte ermittelt werden, in seinem Fahrzeug fand die Polizei eine Schreckschusswaffe. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich der junge Mann nun verantworten.

