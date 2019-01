Blumberg (blu) Auswärtige Schneeschipper sorgten in der Blumberger Kernstadt in den letzten Tagen bei mehreren Bewohnern für Besorgnis. Für Besorgnis, ob Gebäude für etwaige Einbrüche ausspioniert werden sollten. So beobachteten Anwohner, wie ausländische Männer mit Schaufeln Einfahrten und Gehwege freischippten.

Blumberg Dieses Jahr mehr Einbrüche in Blumberg Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings auch ein Privatgrundstück, das ein Anwohner und sein Nachbar schon ganz frei geräumt hatten. Auffallend, so der Bürger, der den SÜDKURIER informierte, war, dass nur "im Schutze der Dunkelheit geschippt" werde.

Der Polizeiposten Blumberg erhielt mehrere Anrufe, die Beamten gingen der Sache nach. Noch am Mittwoch konnte Postenführer Thomas Weißhaar nach eigenen Angaben den Sachverhalt klären. Die Schneeschipper kämen von einer Firma aus Baden-Baden, die als Subunternehmer für das Wohnungsunternehmen Vonovia mit Hauptsitz Bochum tätig seien, das in Blumberg mehrere Objekte habe, etwa in der Weiherdammstraße, der Martin-Reinemannstraße, der Jahn-Straße oder in der Hans-Jakob-Straße. Sie hätten sechs Syrer angetroffen, die kaum Deutsch konnten, die Fahrzeuge hatten Rastatter Kennzeichen, die Fotos machten sie, um das zu dokumentieren.

Polizeichef ermutigt die Bürger, alles Merkwürdige zu melden

Thomas Weißhaar ist über die Anrufe froh und ermutigt die Bürger, der Polizei bei derartigen Beobachtungen stets Bescheid zu geben.