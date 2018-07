von Birgit Greif

Riedböhringen – Die Riedböhringer Stricklieseln waren wieder aktiv. In der Schulstraße steht vor dem Haus von Alfred Meister ein Wegweiser, der zur Mehrzweckhalle zeigt, wo am Wochenende das Sommerfest des Musikvereins ist. Am Schild, das mit Noten verziert ist, hängen eine Trompete und eine Klarinette. Und alles ist komplett gestrickt. Das ist eine ganz tolle Werbung für das Fest, das auf dem Hallenparkplatz stattfindet. Es beginnt am Samstag um 16.30 Uhr mit der Dorfolympiade der örtlichen Vereine.

