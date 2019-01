von Conny Hahn

Der Narrenverein Blauer Stein lädt am Samstag, 9. Februar, zum großen Nachtumzug nach Riedöschingen ein.

Vor zwei Jahren haben sich die Riedöschinger Narren anlässlich der Ausrichtung der Narrentage der Vereinigung Hegau-Bodensee als hervorragende Gastgeber präsentiert und bei den zahlreichen Besuchern und Teilnehmern einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Dieser beschert dem Verein nun erneut eine positive Resonanz auf die Einladung zum Nachtumzug: 30 Gruppen mit mehr als 850 Umzugsteilnehmern haben ihr Kommen zugesagt, darunter auch einige Vereine aus dem weiteren Umkreis wie etwa aus Boll, Winterspüren oder Sauldorf. Neben den etwa 600 Hästrägern sind auch drei Musikvereine und vier Guggenmusiken mit insgesamt etwa 250 Musikern mit von der Partie, so dass für fetzige Unterhaltung während des Umzugs durch die Straßen und Gassen gesorgt ist.

"Das ist ein absoluter Top-Wert! Das ist sogar mehr als beim Nachtumzug der Narrentage 2017", freut sich der zweite Vorsitzende Nico Gleichauf über den großen Zuspruch. Er und seine Vereinskollegen hoffen auf ein genau so reges Interesse seitens der Zuschauer am Straßenrand, wenn der närrische Lindwurm durch Riedöschingen zieht.

Die Kompromissbachhalle sowie das direkt daran angebaute XL-Barzelt auf dem Hallenparkplatz öffnen bereits um 17 Uhr ihre Pforten für die Besucher. Dort wird es an verschiedenen Theken, Ständen und Bars Leckereien aus Küche und Keller geben. Umzugsbeginn ist um 19 Uhr. Der Umzug verläuft von der Kompromissbachhalle aus ein Stück auf der Otto-Efferenn-Straße in Richtung Friedhof und dann über die Schächergasse und Geltengasse am Kompromissbach entlang und schließlich über die Hauptstraße wieder zurück zur Halle, wo das närrische Treiben weitergeht. Auf der Bühne in der Halle werden die verschiedenen Musikgruppen sowie zwei Tanzformationen den Gästen bis Mitternacht kräftig einheizen, während im Barzelt DJ Mike mit Fetenhits und Fastnachts-Klassikern für ausgelassene Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen wird.