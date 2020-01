Nach dem tödlichen Motorradunfall am Donnerstag auf der B 27 bei Blumberg-Riedböhringen geht die Polizei jetzt von Unfallflucht eines Pkw-Fahrers aus. Um den Tod des 25-jährigen Motorradfahrers, der im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnt, aufzuklären, hat die Verkehrspolizeinspektion Zimmern ob Rottweil beim Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Gesucht werden noch Zeugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand überholte der 25-jährige Motorradfahrer, der von Donaueschingen Richtung Blumberg unterwegs war, auf Höhe Riedböhringen gegen 16.20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit hintereinander mehrere vorausfahrende Pkws. Dabei soll nach bisherigen Erkenntnissen der unbekannte Lenker eines Pkw in der Kolonne auf den linken Fahrstreifen ausgeschert sein, um ebenfalls zu überholen.

Blumberg Tödlicher Motorradunfall bei Blumberg-Riedböhringen Das könnte Sie auch interessieren

Um den Zusammenprall mit dem Auto zu verhindern, bremste der herannahende Motorradfahrer ab, verlor die Kontrolle über sein Gefährt, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Der Fahrer des ausgescherten Pkws fuhr weiter in Richtung Blumberg, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern.

Hat der Pkw-Fahrer den Motorradfahrer gar nicht bemerkt?

Für Polizeipressesprecher Herbert Storz vom Präsidium Konstanz ist auch vorstellbar, dass der Pkw-Fahrer den schnell ankommenden Motorradfahrer beim Ausscheren gar nicht bemerkt habe. An so einem Sonnentag wie am Donnerstag gebe es Blend- und Schattenwirkungen. Und im Januar rechne nicht unbedingt jeder Pkw-Fahrer mit Motorradfahrern.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem unfallbeteiligten Pkw geben können, werden gebeten, sich an die Ermittlungsgruppe beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu wenden unter der Telefonnummer 07733 9960-0. Die B 27 war zwischen den Abfahrten Riedböhringen Süd und Riedböhringen Nord mehrere Stunden gesperrt, die Unfallaufnahme dauerte bis 20.12 Uhr.