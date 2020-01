von Birgit Greif

Am Neujahrsmorgen räumten neun fleißige Helfer in Blumberg die Überreste von Raketen und Böllern auf. Zu dieser Aktion ruft die Ahmadiyya-Muslim-Organisation seit über 20 Jahren bundesweit auf. Damit soll das bürgerschaftliche Engagement und die Verbundenheit zum Heimatort zum Ausdruck gebracht werden.

Nach einem Gebet in der Moschee in Waldshut und einem Frühstück begann die Arbeit. Über ein Dutzend Müllsäcke trugen sie zusammen. Im Einsatz in und für Blumberg waren (von links) Mazhar ul Hag Butt und Naveed ul Hag Ahmad aus Behla, Nabeel Ahmad aus Riedböhringen, sowie Mamoon Awhter, Poud Ahmet, Noraiz Ahmad, Asad Ahmad, Munzwar Ahmad-Shan aus dem Kreis Waldshut mit Zille Mehmood Ahmad (vorne). Bild: Birgit Greif