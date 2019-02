von Conny Hahn

Der Musikverein Riedöschingen startet nach seiner Generalversammlung am Samstag im Probelokal der Grundschule mit bewährtem Vorstand ins neue Vereinsjahr.

Nach drei Aufnahmen von Jungmusikern und fünf Austritten zählt der Verein mit dem Vorsitzenden Tonino Cristiani nun 41 aktive und 107 passive Mitglieder. In 62 Hauptproben bereiteten sich die Musiker auf 17 öffentliche Auftritte vor. Die besten Probenbesucher waren dabei Fabian Happle und Jürgen Schey gefolgt von Roland Schey und Lothar Büttner sowie Elvira Happle.

Schriftführerin Carolin Weber ließ die Aktivitäten nochmals Revue passieren und erinnerte an die Höhepunkte wie den Auftritt beim Frühlingsfest in Liggeringen, das Doppelkonzert in Weiterdingen, den Ausflug nach Tettnang sowie das Weihnachtskonzert. Da einige geplante Veranstaltungen wie etwa der Kastaniensommer wetterbedingt ausfielen, meldete Kassierer Jürgen Schey ein Minus gegenüber dem Vorjahr. Die Kassenprüferinnen Marion Hahn und Elvira Happle bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Tonino Cristiani betonte, der Verein stehe auf gesunden Füßen, doch man müsse immer wieder neue Einnahmequellen finden.

Dirigent Roland Schey zeigte sich insgesamt sehr zufrieden mit der musikalischen Leistung des Vereins und lobte besonders die Jugendkapelle "Bläserhuufä" unter der Leitung von Thomas Schöndienst als wichtigen Baustein in der Nachwuchsarbeit und gute Grundlage für die weitere Entwicklung des Vereins. Nach Fastnacht wird der Verein ein neues Probenmodell testen mit rollierenden Registerproben am Dienstag und Gesamtproben am Freitag.

Alle Amtsinhaber kandidieren wieder

Ortsvorsteher Robert Schey nahm die einstimmige erfolgte Entlastung des Vorstands vor und hatte bei den Teilwahlen leichte Arbeit, da sich alle Amtsinhaber wieder zur Wahl stellten. Einstimmig bestätigt wurden Thomas Schöndienst als erster Stellvertreter im Führungsteam, Ingfried Kurz als zweiter Stellvertreter im Führungsteam, Schriftführerin Carolin Weber, Kassierer Jürgen Schey, Jugendvertreterin Julia Weber sowie die Beisitzer Stephan Kilian, Robert Kastner und Fabian Happle.

Nächster Auftritt ist nach Fastnacht ein Doppelkonzert am 13. April in Döggingen. Am 27. April gibt es wieder einen Familienkonzerttag und am 23. und 24. Juni ist der Musikhock im Pfarrgarten. Im Mai 2021 richtet der Verein das Bezirksmusikfest in Verbindung mit seinem 120-jährigen Bestehen aus.