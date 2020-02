von Conny Hahn

Der Musikverein Riedöschingen schloss am Samstagabend mit seiner Generalversammlung im Clubheim ein aktives Jahr erfolgreich ab und hat auch in naher Zukunft viel vor.

Mit 58 Hauptproben und zahlreichen Registerproben bestritten die 38 aktiven Musiker 22 öffentliche Auftritte, davon zehn in Riedöschingen, wie Schriftführerin Carolin Weber detailliert Revue passieren ließ. Zudem zählt der Verein 102 passive Mitglieder, deren Jahresbeitrag moderat von zehn auf 12 Euro angehoben wird.

Dirigent Roland Schey lobte den sehr guten Leistungsstand der Musiker sowie besonders der Jungmusiker des „Bläserhuufä“ unter der Leitung von Thomas Schöndienst und forderte alle auf, in Sachen häuslichem Üben und Weiterbildung am Ball zu bleiben, um das Niveau auch halten oder weiter ausbauen zu können. Auch Tonino Cristiani als Vorsitzender bezeichnete das Jahr als gelungen, der Verein stehe wirtschaftlich auf guten Beinen, was jedoch kein Selbstläufer sei. Besonders erfreut zeigte er sich über die vielen neuen Träger des Jungmusikerleistungsabzeichens in Bronze, Silber und Gold. Weiterer Nachwuchs fehle allerdings, da aktuell keine Zöglinge mehr in Ausbildung seien. Daher steht die Suche nach neuen Jungmusikern auch dieses Jahr im Fokus und es wird nochmals einen Familienkonzertnachmittag geben.

Kassierer Jürgen Schey berichtete von einem leichten finanziellen Plus. Marion Hahn und Elvira Happle bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung und Ortsvorsteher Robert Schey nahm die Entlastung vor. Als beste Probenbesucher wurden Cedric Ewadinger (55 Proben), Roland Schey (54) und Marion Hahn (52) ausgezeichnet.

Terminkalender der Musiker wieder gut gefüllt

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Tonino Cristiani sowie Jugendvertreterin Tanja Zeller in ihren Ämtern bestätigt. Die bisherige zweite Jugendvertreterin Julia Weber übernimmt künftig die Tätigkeit der Schriftführerin von ihrer Schwester Carolin, als neuer Jugendvertreter wurde dafür Jonas Ewadinger in das Gremium gewählt. Der Terminkalender für das laufende Jahr ist bereits gut gefüllt mit der bevorstehenden Fasnacht, einem Tanzabend am 7. März in Hondingen, einem Werbeabend am 31. März sowie etlichen Auftritten im Sommer. Daneben werfen bereits große Ereignisse ihre Schatten voraus: Vom 12. bis 17. Mai 2021 richtet der Musikverein das Bezirksmusikfest mit Vatertagsparty und einem vielseitigen Festprogramm aus.