von Christiana Steger

Gemeinsam mit dem Musikverein Nendingen gestaltete der Musikverein Riedböhringen sein Jahreskonzert, und beide Ensembles boten ein ansprechendes, sehr unterschiedliches Programm. Die Gäste beschworen gleich zu Beginn mit „The Olympic Spirit“ einen guten Genius für eine bessere Welt. In Erinnerungen an blaues Meer und Palmenstrand schwelgte Jacob de Haan in seinen pazifischen Träumen und im „Glenn Miller- Medley„ zauberte Dirigent Martin Dett mit seinen Musikern schönsten Big-Band-Sound über alle Register hinweg.

Eine überzeugende musikalische Leistung bot der Musikverein Riedböhringen, hier das Klarinetten -Register, beim Jahreskonzert. | Bild: Christiana Steger

Mit „Music“ von John Miles erklang eine gelungen interpretierte Mischung von klassischer Blasmusik und rockigen Elementen, und mit einer Hommage an den Schlagersänger und Songschreiber Wolfgang Petry beendetet der Musikverein Nendingen seinen Konzertpart. Für den vielen Beifall dankten Musiker und Musikerinnen mit der beschwingten „Fabian-Polka“.

Mit einem musikalisch anspruchsvollen Konzert abend überzeugte der Musikverein Riedböhringen mit seinem neuen Dirigenten Freddy Eppacher. | Bild: Christiana Steger

Nach der Pause übernahm der Musikverein Riedböhringen unter der Stabführung von Freddy Eppacher. Mit der Vereinsurkunde und dem Ehrenmarsch wurden Mathias Merz und Simon Fricker für 20 Jahre aktives Musizieren geehrt. Und dann hieß es „Vive la France“. Breit angelegt spielte das Ensemble einen martialisch gestimmten Militärmarsch aus der großen Suite, die der Komponist Camille Saint-Saens seiner Nation gewidmet hat. Ausschließlich auf Bläserensemble angelegt, stellte Otto. M. Schwarz in „Bonaparte“ das aufregende Leben des kleinen und doch so großen Korsen vor.

Ein Leben, ständig von Krieg in allen Facetten geprägt, mit Kanonendonner und den oftmals in Disharmonien angelegten Nationalhymnen der sich bekämpfenden Völker. Aufwühlend das Desaster des Russland-Feldzugs und das bittere Ende bei Waterloo. Musikalische Bilder zeigten Geschichte auf, und die hoch engagierten Musiker überzeugten mit diesem Werk aus der sinfonischen Blasmusik. Selten gespielt und überaus anspruchsvoll der „Choral“ aus dem „Brüsseler Requiem“ von Bert Appermont, das er den Opfern aller Terroranschläge gewidmet hat. Stehend und schweigend gedachten die Zuhörer der vielen Toten und dankten so ohne Applaus den Interpreten.

Aber es gibt auch das andere Paris, das der kleinen intimen Bars, der verliebten Paare und der Musette-Klänge. All das findet sich im Viertel Montmartre und fröhlich, witzig und durchaus auch ein bisschen frivol präsentierte sich das leicht beschwingte Werk. Mit hörbarer Freude gespielt. Alles, was französischen Flair und Lebensart ausmacht, setzten die Musiker in einem Medley aus dem Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ um. Glücklich, dramatisch und melancholisch in leisen Tönen, sehr homogen und sicher erklang die Liebesgeschichte des so ungleichen Paares. Viel verdienten Beifall gab es für den musikalisch anspruchsvoll und etwas anders gestalteten Konzertabend. Und der Musikverein dankte in bester Blasmusiktradition mit dem Marsch „Mein Regiment“.