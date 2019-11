von Simon Bäurer

Der Musikverein Achdorf sucht zum Frühjahr 2020 eine neue Dirigentin oder einen neuen Dirigenten. Dirigent Markus Müller verlässt Ende des Jahres den Musikverein nach drei erfolgreichen Jahren. Das Jahreskonzert, welches am Samstag, 30. November, um 20 Uhr im „Haus des Gastes“ in Achdorf stattfindet, ist der letzte Auftritt des aktuellen Dirigenten.

Der Musikverein Achdorf ist mit 42 aktiven Musikerinnen und Musikern eine junge und motivierte Gemeinschaft, die Spaß am Musizieren hat. Das Repertoire umfasst traditionelle, moderne und konzertante Blasmusik auf Mittelstufenniveau. „Wir wünschen uns einen dynamischen Dirigenten, der unseren Verein mit Spaß an der Musik begeistert, fordert und unsere musikalischen Fähigkeiten fördert und weiterentwickelt.“ (Johanna Kaiser, Vorsitzende). Wer Interesse hat, kann sichbei der Vorsitzenden Johanna Kaiser melden, Telefon 0151/68179849 oder per Mail an vorstand@musikverein-achdorf.de.