von Gernot Suttheimer

Blumberg – Wenn über 100 Kinder und Jugendliche zusammen musizieren, ist das eine kleine Sensation. So zeigte sich der Leiter der Realschule Blumberg, Egon Bäurer, am Mittwochabend überwältigt von dem Kooperationskonzert mit der Musikschule und dem Besucherandrang.

Das Bläsermodul 6 der Realschule überzeugt mit seinem Auftritt.

Unter dem Motto „Teens on Stage“ gestalteten Bläserensembles, der Realschulchor und Solistinnen unter der Leitung von Astrid Heider und Anja Schuler über zweieinhalb Stunden lang ein höchst abwechslungsreiches Spektakel in der vollen Stadthalle.

Sie trugen heitere, aber auch besinnliche und nachdenklich machende Musikstücke von Friede, Liebe und Sehnsucht auf teilweise erstaunlich hohem Niveau vor. Zu diesem Konzert der etwas anderen Art begrüßte Regina Schmieder die Mitwirkenden und ihre Gäste. Egon Bäurer informierte über die seit 2015 bestehende Kooperation und zeigte sich glücklich, dass Astrid Heider seit einem Jahr die Bläsermodule der Realschule leitet.

Astrid Heider (rechts) dirigiert das Bläsermodul 5 der Realschule

Zum Auftakt servierte das Bläsermodul der fünften Klasse fünf anspruchsvolle Stücke, darunter „Born to be wild, „Yesterday“ und „Boogie Blues“. Das Chormodul 5 servierte einen musikalischen Obstsalat vom „Tropical Fruit Market“, sang von zwei kleinen Wölfen und dem „Drunken Sailor“.

Danach brillierten drei Gesangsschüler der Klasse von Anja Schuler. Lena Schuchart trug überzeugend „Don‘t speak“ vor. Irena Sasic sang eindrucksvoll „Komm wir ziehen in den Frieden“ und Vivien Bühler interpretierte gekonnt „In my blood“. Das Bläsermodul 6 stimmte mit „The Hanging Tree“, „Irish Dream“ und „Smoke on the Water“ auf die Pause ein. Anja Schuler, Musikdirektor Michael Jerg und Marius Seelig überreichten Elia Celar, Maika Vetter und Katharina Kuntz das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze.

Das Gesangsmodul 5 der Realschule trägte unter Leitung von Anja Schuler drei bekannte Chorsätze vor.

Nach dem gelungenen Solovortrag „Fightsong“ von Patricia Zier sang der Realschulchor mit „Finders Keeper“, Weiße Fahnen“, „Pata Pata“ und „Copacabana„. Nach der Reise zur Leipziger Buchmesse Ende März sei die Probezeit kurz gewesen, sagte die Dirigentin. Mit „Music of the night“, „Lion King“ „Music from Brave“, „Best of Henry Mancini und „Let it go“ begeisterte die Jugendkapelle Blumberg die Zuhörer. Das Finale gestalteten alle Beteiligten zusammen. Unter Leitung von Astrid Heider füllten sie musikalisch die Stadthalle mit „Siyhamba“ und „Power Rock“ aus. Der Beifall des Publikums war lang.